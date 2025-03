'Paulistinha', tretas e pênaltis: as finais entre Corinthians e Palmeiras

O histórico das finais entre os rivais é recheado de jogos icônicos, além de algumas polêmicas e brigas. Afinal, "todo mundo sabe o que é um Palmeiras e Corinthians".

Embaixadinhas, decisões por pênaltis e polêmicas

O Palmeiras venceu as quatro primeiras finais diante do Corinthians: 1936, 1938, 1974 e 1993. O Corinthians venceu as três seguintes, em 1995, 1999 e 2018. O Palmeiras voltou a vencer em 2020, último encontro dos rivais em finais de Paulistão.

Na final de 93, o Corinthians venceu o jogo de ida por 1x0, mas o Palmeiras foi campeão após fazer 3x0 no segundo confronto e, na prorrogação, Evair marcar o quarto, gol do título palmeirense. O elenco alviverde reunia alguns nomes consagrados, como Roberto Carlos, Amaral, Zinho, Edmundo e Edílson.

Em 1995, veio o troco do Corinthians. Após dois empates por 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação e Elivelton fez o gol do título alvinegro no Morumbi.

Campeão pelo Palmeiras em 1993, Edílson mudou de lado para ser o protagonista da final de 1999. Entre um jogo e outro da decisão, o Palmeiras conquistou a Libertadores sobre o Deportivo Cali. Na campanha, o Verdão eliminou o Corinthians nas quartas de final.