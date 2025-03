Paulistão: Memphis receberá luva milionária se Corinthians for campeão

O camisa 10 também está a uma participação direta em gol de receber outros R$ R$ 1.575.201. No mês passado, o jogador recebeu o mesmo valor ao atingir 15 participações. Agora, ele soma 9 gols e 10 assistências pelo clube paulista, entre Estadual e pré-Libertadores, faltando apenas uma ação para atingir a nova meta do contrato.

Classificação e jogos Paulista

Para efeito de comparação, a premiação do Paulista é de R$ 5 milhões. Ou seja, se todos os objetivos forem alcançados pelo atacante — título e participações em gol — ainda seria necessário mais R$ 1,2 milhão para zerar a conta. No entanto, vale ressaltar que os bônus de Memphis saem dos cofres do Corinthians e não têm relação com a premiação por título.

Contrato de Memphis é polêmico

O contrato da estrela europeia com o Timão tem outras cláusulas polêmicas. O valor total do acordo pode chegar a R$ 120 milhões, contando com os bônus. A contratação foi firmada através de cinco contratos (direitos de imagem, premiações, luvas, trabalho e um aditivo).

Se o contrato alcançar o valor máximo, a Esportes da Sorte pode não cobrir nem a metade do vínculo de Memphis. Isso porque a patrocinadora máster do Corinthians arcará com R$ 57 milhões durante os dois anos de vínculo.

Além disso, o documento também aponta regalias como mansão paga pelo clube, chef de cozinha e camarote exclusivo.