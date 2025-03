Oscar 'ignora' adaptação em volta da China e vira coringa no São Paulo

O meia Oscar descartou rapidamente qualquer questionamento sobre sua forma física após passar oito temporadas no não mais tão badalado futebol da China. A resposta do jogador do São Paulo foi permanecendo em campo, a forma mais irrefutável no esporte.

Presença constante no time

O camisa 8 já se consolidou como o segundo jogador de linha com mais minutos na temporada, com 914. O meio-campista fica atrás somente do zagueiro Arboleda, com 1080, e do goleiro Rafael, com 990. As estatísticas são da plataforma especializada OGol.

Oscar disputou 12 dos 14 jogos do São Paulo no Paulistão, sendo dez deles como titular. Ele só ficou fora de duas partidas, a da primeira rodada contra o Botafogo-SP e também contra a Portuguesa, no sintético do novo Pacaembu. Já os dois únicos duelos em que começou no banco, mas entrou no segundo tempo, foram contra o Bragantino, que o Tricolor usou os reservas, e contra o Palmeiras na fase de grupos, em seu primeiro contato com o gramado artificial.