Neymar vê modelo sem credibilidade e ignora polêmica após corte da seleção

Durante o programa no SBT, Léo Dias ainda noticiou que uma outra pessoa pediu R$ 50 mil para enviar um vídeo com Neymar nessa festa e que Neymar Pai teria pago R$ 80 mil pelo silêncio. O pai de Neymar negou por meio de um áudio enquanto o "Fofocalizando" ocorria.

Via assessoria, Neymar e Neymar Pai disseram que o helicóptero foi emprestado e negaram a participação do jogador, assim como qualquer pagamento para algum vídeo não ir ao ar.

Nós solicitamos o comprovante do PIX que a menina enviou, alegando que era um depósito feito pelo pai, e eles mesmos confirmaram que era falso. Diante disso, esclarecemos que essas informações não correspondem à realidade. Além disso, reforçamos que não houve qualquer pagamento ou transação financeira, como insinuado em algumas matérias. Lamentamos que boatos infundados tenham tanta repercussão e alcancem esse nível.

Assessoria de Neymar

O estafe de Neymar diz que a produção de Léo Dias soube que o comprovante do PIX de Neymar Pai era falso. O jornalista, via assessoria, negou: "Nosso compromisso é sempre com a apuração dos fatos e a transparência na informação". O SBT não se manifestou.

Neymar Pai estuda um processo contra Léo Dias e o SBT. O próprio jornalista publicou posteriormente que a Any Awuada se chama na verdade Nayara Macedo e já foi investigada por vender perfumes falsificados. Ela é acompanhante adulta e mantém perfil no site +18 SPLove. Ela também tem um perfil na plataforma Privacy, usada para a venda de nudes e vídeos eróticos.

A estratégia de Neymar

As notícias tomaram as redes sociais, mas Neymar e as pessoas que trabalham com ele optaram por não rebater. O único posicionamento foi o de Neymar Pai ao vivo, negando o PIX.