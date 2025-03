Meia que chorou ao fechar com o Palmeiras tem acordo inusitado no clube

A idade do atleta pesou para esse tipo de acordo. Lucas Evangelista completa 30 anos no mês de maio, um atleta com idade mais avançada em relação aos outros nomes que chegaram e ganharam contratos de quatro e cinco temporadas.

Classificação e jogos Paulista

A contratação de jogador virou novela no Palmeiras, e ele disse que até chorou quando o negócio foi concretizado. O Alviverde segurou o acerto com o jogador após uma alteração identificada nos testes clínicos, mas após novos exames ele foi aprovado.

Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui. Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo.

Lucas Evagelista, em entrevista à TV Palmeiras.

Lucas Evangelista não pode atuar no Paulistão e só deve estrear no Brasileirão. O atleta já disputou a competição pelo RB Bragantino, eliminado nas quartas, e não pode ser inscrito por um novo clube. Ele deve ser relacionado para a estreia contra o Botafogo no Brasileiro.

O Palmeiras pagou R$ 24 milhões para tirar Evangelista do RB Bragantino e está muito satisfeito com o negócio. Lucas Evangelista está em sua sexta temporada no futebol brasileiro e foi protagonista do time de Bragança. Neste período a equipe foi vice-campeã da Copa Sul-Americana e ficou em 6º nos Brasileiros de 2021 e 2023.

O atleta chega para suprir a saída de Zé Rafael, e é dois anos mais novo. No ano passado, Evangelista atuou em 53 partidas e foi titular 46 vezes. Já Zé fez 37 jogos, 29 titular — o atleta teve problemas para se manter saudável em 2024 e foi negociado com o Santos neste início de temporada.