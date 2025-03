8 finais e 4 campeões: o que está em jogo pelos Estaduais no fim de semana

Empatados em número de títulos estaduais, com 46 cada, Fortaleza e Ceará se enfrentam no Castelão, às 16h30 (de Brasília), deste sábado pelo primeiro jogo da final. A volta acontece no dia 22, sábado. O Ceará é o atual campeão, encerrando uma sequência de cinco taças do Fortaleza.

Paulista

Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro jogo da final neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Alviverde é o atual tricampeão, enquanto o Alvinegro tenta levantar a taça pela primeira vez desde 2019.

Agenda do fim de semana

Sábado (15)