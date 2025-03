Convocado, Endrick tem 10 minutos por jogo e média de gols impressiona

O atacante Endrick foi convocado para a seleção brasileira na vaga de Neymar, cortado. O jovem do Real Madrid é o segundo do elenco que menos joga, mas aproveita oportunidades e marca um gol a cada 83 minutos.

O que aconteceu

Endrick entrou em campo 28 vezes pelo Real Madrid na temporada, mas sua minutagem média é de apenas 10 minutos por partida.

No elenco do Real Madrid, apenas Alaba, com problemas musculares, jogou menos tempo que o brasileiro.