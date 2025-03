Inglês: Manchester City cede empate duas vezes ao Brighton e mantém má fase

1 x 1: O gol de empate do Brighton veio em cobrança de falta de Estupiñán. O equatoriano bateu no canto do goleiro Ortega, que ficou plantado no meio da área e só viu a bola acertar no pé da trave e morrer no fundo do gol.

2 x 1: Marmoush recebeu na entrada da área e soltou a bomba, sem chance de defesa para o goleiro do Brighton.

2 x 2: Com apenas 4 minutos de bola rolando no 2º tempo, Hinshelwood finalizou livre na área do City, mas bateu mal na bola, que desviou no zagueiro Khusanov e morreu no fundo da rede de Ortega. Gol contra!

Ficha técnica

Manchester City 2 x 2 Brighton

Campeonato: Premier League (29ª rodada)

Data: 15/03/2025

Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)

Hora: 12h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Simon Hooper (Inglaterra)

Cartões amarelos: João Pedro, Mitoma, Baleba, Wieffer e Verbbrugen (BRI); Savinho, Marmoush e Doku (MCI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Haaland (MCI), 10' do 1º tempo (1-0); Etupiñán (BRI), 21' do 1º tempo (1-1); Marmoush (MCI), 22' do 1º tempo (2-1); Khuzanov, contra (BRI), 4' do 2º tempo (2-2)



Manchester City: Ortega; Lewis, Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol; Gündogan, Nico Gonzalez, Marmoush (De Bruyne); Savinho (Bernardo Silva, Phil Foden), Haaland, Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Brighton: Verbruggen; Hinschelwood, Van Hecke, Webster, Estupiñán; Baleba (Wieffer), Gómez (Ayari), Minteh (Adingra); Rutter (Welbeck), João Pedro, Mitoma (Gruda). Técnico: Fabian Hürzeler.