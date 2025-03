Atlético busca repetir feito de 42 anos e 'seca' Grêmio por posto no Brasil

Com uma mão e meia na taça, o Atlético-MG busca igualar uma marca que só foi alcançada uma vez no Campeonato Mineiro e, dependendo do resultado do extremo Sul do país, ainda pode se tornar o campeão estadual com a maior sequência ativa no Brasil.

O que aconteceu

O Galo encaminhou o título mineiro após golear o América-MG por 4 a 0 na partida de ida. O duelo de volta será disputado hoje, no Mineirão, a partir das 16h30 (de Brasília).

Se confirmar a vantagem, o Atlético conquistará o hexacampeonato consecutivo do Estadual. O clube conquistou todas as edições desde 2020. O América foi quem saiu derrotado na final em 2021 e 2023.