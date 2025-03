Atlético-MG conquista o hexa do Mineiro mesmo com derrota para o América-MG

Novamente, o América teve dificuldades de finalizar, sem conseguir criar sobre os visitantes. O Galo manteve posse de bola e soube ocupar o campo defensivo dos donos da casa. O Coelho tentou algumas vezes com jogadas de velocidade com Figueiredo, por exemplo, mas foi com o centroavante Jonathas que a equipe conseguiu furar a defesa atleticana e vencer o duelo deste sábado.

Classificação e jogos Mineiro

Gols e destaques

Rony finalizou de fora da área. O atacante criou uma das poucas finalizações a gol da primeira etapa, quando recebeu de Gabriel Menino e chutou forte cruzado. A bola passou perto da trave direita de Jori.

A torcida do Galo cantou "é campeão" com seis minutos do segundo tempo! Aproveitando o placar do primeiro jogo, da vitória por 4 a 0 do Atlético sobre o América, e o resultado sem gols até o momento em questão, os torcedores comemoraram o título muito antes do apito final.

Jori salvou bela chance do Galo. Scarpa deu lindo passe para Natanael, após virada de jogo de Rony. O lateral chegou na bola e cruzou rasteiro, mas o goleiro do Coelho conseguiu tirar a conclusão do ataque do Galo.