São Paulo fará jogo-treino no Morumbis antes da estreia no Brasileirão

O São Paulo enfrentará o São Bernardo em jogo-treino durante a Data Fifa.

O que aconteceu

O jogo-treino será realizado no sábado que vem, dia 22, no Morumbis. Ainda não há definição do horário da atividade, que ocorrerá durante a Data Fifa de março.

O compromisso, que será fechado, faz parte da preparação do time para a estreia do Brasileirão. O Tricolor recebe o Sport no dia 30, um domingo, também na casa são-paulina, pela primeira rodada do campeonato.