Roger exalta 'declaração de lucidez' de Luighi e reclama de punição branda

Único técnico negro entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Roger Machado se tornou uma das principais vozes antirracistas no futebol brasileiro.

Na tarde desta sexta-feira (14), em entrevista coletiva após o último treino do Inter antes do Gre-Nal de domingo (16), o técnico do Inter falou a respeito do caso de racismo contra o jogador Luighi, em partida do Palmeiras pela Libertadores sub-20.

O que ele disse

Na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, Roger fez um gesto em solidariedade a Luighi. O técnico vestiu uma camisa preta, com o escudo estilizado do Inter e um punho cerrado, símbolo da luta antirracista.