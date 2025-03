Real x Atlético: por que Mbappé não quis cobrar pênalti perdido por Vini

A classificação do Real Madrid diante do Atlético de Madrid poderia ter sido mais tranquila, não fosse o pênalti perdido por Vini Jr. no tempo normal. O brasileiro ganhou a bola de Mbappé, que sofreu a penalidade e preferiu não bater.

O que aconteceu

A imprensa espanhola revelou que Mbappé não quis cobrar o pênalti por conta de dores. Vini Jr. assumiu a responsabilidade e chutou para fora. O Atlético vencia o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões por 1 a 0.