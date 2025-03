PVC: Abel pode mudar Estêvão de posição para evitar marcação de Angileri

Abel Ferreira pode mexer no posicionamento de Estêvão no primeiro jogo da final do Paulistão, domingo (16), no Allianz Parque, para evitar a marcação do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, mostrou Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Uma hipótese: tira o Estêvão da ponta direita — coisa que o Abel já fez —, puxa o Estêvão para o lugar do Veiga, e o Veiga vai pro lugar do Facundo, o Facundo vai para a ponta esquerda, e o Mayke joga como lateral. Só não vai acontecer isso no começo do jogo, porque o Marcos Rocha está jogando muito bem.