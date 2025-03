Polícia convoca vice do Corinthians para depor em inquérito da Vai de Bet

A Polícia Civil de São Paulo convocou Osmar Stábile, vice-presidente do Corinthians, para depor no inquérito que apura repasses feitos pelo intermediário do patrocínio da Vai de Bet a uma empresa "laranja".

O que aconteceu

O delegado Tiago Fernando Correia encaminhou ofício a Osmar Stábile para realizar uma oitiva online, na próxima quinta-feira. A investigação é conduzida por Correia na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), em São Paulo.

Stábile, que foi convocado na condição de testemunha, é o 1º vice-presidente do Corinthians. Armando Mendonça, 2º vice que foi eleito na mesma chapa com Augusto Melo e Stábile, prestou seu depoimento às autoridades no ano passado. Inclusive, Mendonça foi um dos membros da diretoria que questionou a lisura do acordo.