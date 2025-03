'Point da Nação': Barraca do Flamengo em praia do RJ recebeu até Vini Jr.

Apesar de toda a temática rubro-negra, torcedores de outros times também são bem-vindos. Por lá, a rivalidade é sempre de maneira sadia.

Classificação e jogos Carioca

Tem muitos amigos que vêm aqui que são vascaínos, tricolores, botafoguenses... Não tem problema. Somos rivais, mas inimigos não, entendeu? Uma vez chegou um vascaíno aqui e me falou que me dava R$ 50 se eu cantasse o hino do Vasco e eu cantei o hino do Vasco para ele porque eu sou flamenguista, mas trabalhei em estádio de futebol, São Januário, Maracanã... Eu trabalhava vendendo cerveja para aquelas firmas que têm lá dentro, então você acaba se envolvendo com as torcidas. Todas são lindas, respeito todas elas, mas Mengão é Mengão. Mengão em primeiro lugar, né (risos)?

Beto Martins, dono da barraca "Point da Nação"

Vini Jr.: 'Literalmente em casa, né?'

Vinícius Júnior com Beto e sua esposa na barraca Point da Nação, na praia da Barra da Tijuca Imagem: Instagram / @pointdanacao.rj

Vinícius Júnior visitou a barraca durante suas férias no Brasil. Revelado pelo Flamengo, o atacante do Real Madrid fez questão de consumir no local e tirar fotos com o proprietário e sua esposa. Além disso, o jogador postou uma foto na barraca e brincou.