Palmeiras: Por que reforços menos badalados empolgam Abel e direção

A contratação do defensor causou surpresa na torcida, já que o atleta praticamente não atuou como profissional no Brasil, mas o Palmeiras está empolgado com o atleta desde os primeiros exames do jogador.

O zagueiro impressionou pelo aspecto físico. Profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde ficaram impressionados com os testes de força que Micael fez ao chegar na Academia de Futebol.

Micael teve duas atuações convincentes contra São Bernardo e São Paulo já no mata-mata do Paulistão, e seguirá no time nas finais contra o Corinthians. O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão ligamentar no joelho e só deve retornar em três semanas.

Emiliano Martínez

Lucas Moura, do São Paulo, sofrendo falta de Emiliano Martínez, do Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O meio-campista uruguaio de 25 anos foi contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, e custou cerca de R$ 44 milhões + bônus por 75% dos direitos.