Neymar é cortado dos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

Diretor de seleções, Rodrigo Caetano conversou ao longo do dia com o departamento de futebol e departamento médico do Santos. A decisão foi tomada com a anuência de Neymar, que ficou bem chateado.

O UOL ouviu no Santos e na CBF que a decisão foi médica e não teve a ver com as notícias sobre uma suposta festa com presença de acompanhantes na última segunda-feira. À reportagem, porém, fontes admitiram que "o desgaste é inevitável".

Neymar sentiu o problema na coxa nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de março, e o problema se agravou no dia 6, quando o camisa 10 deixou o campo no CT Rei Pelé com um pico de dor maior e foi diagnosticado com um edema.

Na última quinta-feira (6) foi identificado um edema na região posterior da coxa esquerda de Neymar Jr, fato que o tirou da partida semifinal do Paulistão, e depois de realizar novo exame de controle foi identificada a manutenção da lesão muscular (sem ruptura de fibras). O diagnóstico do departamento médico é que ele deve permanecer em tratamento clínico nos próximos dias. A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos posicionamento oficial do Santos

Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o departamento médico da seleção brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliações realizadas, o departamento médico da seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid Dorival Júnior

Essa seria a primeira convocação de Neymar desde outubro de 2023, quando ele teve uma grave lesão no joelho e precisou passar por cirurgia.