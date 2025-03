Neymar pode disputar amistoso com o Santos antes de se apresentar à seleção

Neymar pode disputar o amistoso do Santos contra o Coritiba neste domingo (16) antes de se apresentar à seleção brasileira.

O que aconteceu

Neymar faz tratamento intensivo na coxa esquerda e pode jogar alguns minutos contra o Coritiba no domingo, às 18h, no amistoso no Couto Pereira. Novos exames não diagnosticaram lesão relevante no local.

A participação de Neymar está confirmada, mesmo que seja apenas para aparecer durante o evento e não jogar. Atuar por alguns minutos dependerá da recuperação.