Neymar lamenta corte na seleção para não correr risco: 'Zerar a lesão'

Neymar se pronunciou nas redes sociais após ser cortado dos dois jogos da seleção brasileira na Data Fifa. O meia-atacante do Santos demonstrou frustração por não poder representar a Amarelinha nas Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina, respectivamente.

O que aconteceu

Esperança para virar a chave da seleção brasileira, que vive má fase, Neymar não poderá ajudar na Data Fifa deste mês. O jogador convive com dores na coxa esquerda e já não esteve em campo na eliminação do Santos para o Corinthians, na semifinal do Paulistão.