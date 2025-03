Mbappé investe na 'F-1 dos mares': 'Empolgado em embarcar nesta aventura'

Estamos empolgados em embarcar nesta nova aventura com o France SailGP Team, ao lado da Accor e de outros investidores. Também estou orgulhoso de que a IBKM tenha a oportunidade de envolver mais jovens ao redor do mundo por meio dessa parceria. Com a Inspired by KM, quero alcançar jovens em todo o mundo e dar-lhes a força para acreditar em seus sonhos. Com o nosso programa 'We Care for All', oferecemos apoio concreto e esperança àqueles que mais precisam. Juntos, estamos construindo um futuro onde cada jovem pode escrever sua própria história e alcançar a excelência

Mbappé

O que é o Sail GP e onde será disputado no Rio?

Bicampeã olímpica, Martine Grael é a capitã do Time Brasil no Sail GP, a "F1 dos mares" Imagem: André Luiz Mello/AGIF

O SailGP reúne 12 equipes nacionais competindo em catamarãs idênticos de 50 pés, que alcançam altas velocidades. O campeonato anual acontece em diversos pontos turísticos espalhados pelo mundo.

No Rio de Janeiro ele ocorrerá na Baía de Guanabara, tendo como cenário o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. O Enel Rio Sail Grand Prix será a sexta etapa e já está com ingressos disponíveis com preços entre R$313 e R$940.

A competição conta com uma equipe brasileira: a Mubadala Brazil SailGP Team, que tem como capitã a bicampeã olímpica Martine Grael.