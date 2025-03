Mauro Cezar: Corinthians deu vexame; não adianta tapar o sol com a peneira

Você tomou um vareio no outro jogo. Foi 3 a 2, os dois jogos estão ligados, estão conectados, é uma disputa em duas partidas. Isso tudo reflete o trabalho ruim do técnico Ramón Díaz -- o time é mal treinado.

Mauro Cezar

Para o colunista, um eventual título paulista contra o Palmeiras servirá como redução de danos, mas não apagará o fracasso na Libertadores.

Mauro Cezar alertou que o cenário do Timão é péssimo, e não adianta tapar o sol com a peneira.

Todo esforço feito para conseguir a vaga na fase inicial da Libertadores, com aquela arrancada do ano passado, foi em vão. Para o Corinthians, teria sido melhor ir direto para a Sul-Americana — não teria passado esse vexame e estaria com o time mais intenso para a final com o Palmeiras.

Hoje, a final com o Palmeiras é uma espécie de contenção de danos: vencer para impedir que o rival seja tetracampeão dentro do seu estádio, porque isso vai piorar ainda mais o cenário que é péssimo, apesar do esforço hercúleo de muita gente para tentar passar uma imagem positiva, que é a pior coisa que se pode fazer.