Sem espaço com Zubeldía, promessa retorna ao sub-20 e deslancha em estreia

Matheus Alves, do São Paulo, com a taça da Copinha 2025 Imagem: Reprodução/Instagram/matheusalvesn10

O meia da safra de 2005 é um dos atletas da base que subiram ao profissional após o título da Copinha, no final de janeiro. Titular absoluto na equipe juvenil, Alves marcou um gol e deu três assistências na campanha vitoriosa deste ano, sendo todas as suas participações na fase de mata-mata. Ele, inclusive, foi importante para o Tricolor na virada heroica sobre o Corinthians na final, que rendeu até provocação após o título.

No entanto, Alves teve pouco espaço na equipe de cima e retornou para a base. Ele não chegou a completar 90 minutos no gramado somando suas duas aparições no Paulistão. Além do jogo contra o Bragantino, o atleta de 20 anos entrou no segundo tempo no empate sem gols com o Botafogo-SP.

Outros três jogadores também desceram e terão o sub-20 como prioridade, mas eles podem ser chamados a qualquer momento por Zubeldía. Além de Alves, o zagueiro Igão, o lateral Maik e o atacante Lucas Ferreira jogarão normalmente na base enquanto não forem requisitados pela comissão técnica principal. Na reapresentação do elenco profissional neste semana, o quarteto realizou trabalhos regenerativos.

Renovação no horizonte

Matheus Alves, joia da base, fez sua estreia como titular do profissional do São Paulo no jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão Imagem: Reprodução/Instagram/matheusalvesn10

O sobe e desce de Alves ocorre em meio à sua renovação com o São Paulo. O clube já estuda a extensão do vínculo do jogador há meses, mas ainda não chegou a um acordo. O camisa 10 já entrou no radar de clubes europeus como Atlético de Madri e Sevilla.