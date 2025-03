Máquina de publicidade: Neymar fecha acordo com empresa parceira do Santos

O acerto prevê a participação do astro em mídia online e offline, campanhas de televisão e entregas nas redes sociais neste momento de rebranding da Canção, com nova linguagem e embalagens. Pratos prontos serão lançados em parceria com Neymar.

Como um ícone do futebol, que conversa com todos os públicos, a figura de Neymar é central para o nosso projeto de expansão. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa história e poder levar a Canção cada vez mais longe Rafael Tortola, CEO da GTFoods, empresa da qual a Canção faz parte

A Canção também é patrocinadora do Santos. A marca estampa a omoplata desde janeiro de 2024.

Esse não é o primeiro acordo "casado" de Neymar com patrocinadores do Peixe. O craque já havia fechado com a Viva Sorte e Loovi Seguros.

Desde que voltou ao Santos, Neymar também assinou acordos publicitários com Cimed e Mercado Livre, além de outras ações como a compra de ações da Ironberg e o lançamento da linha de suplementos Next10.