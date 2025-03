Libertadores pode ter 'grupo da morte' com dois brasileiros e River; veja

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores acontece nesta segunda-feira, e os torcedores já estão de olhos nos possíveis "grupos da morte". Entre os brasileiros, Internacional, Fortaleza e Bahia são os principais candidatos às chaves mais complicadas, já que não estão no Pote 1.

O que aconteceu

O potencial "grupo da morte" teria River Plate ou Racing e dois clubes brasileiros. Os dois argentinos estão no Pote 1, com Inter no Pote 2, Fortaleza no 3 e Bahia no 4. Vale lembrar que, por vir da fase prévia, o time baiano pode cair em uma chave com compatriotas.

A chave pode ser ainda mais complexa pelo "fator altitude". Isso porque nos Potes 2 há clubes que jogam bem acima do nível do mar, como LDU (EQU), Independiente del Valle (EQU), Bolívar (BOL).