FPF define árbitros das finais do Paulistão após polêmica na semi

Os dois árbitros possuem 45 e 26 anos, respectivamente. Claus foi o árbitro do Dérbi da fase de grupos, que terminou empatado por 1 a 1, e fará seu sexto jogo neste Paulistão, enquanto Candançan apitou em 16 partidas nesta edição, trabalhando em três duelos de cada um dos finalistas.

Os confrontos das finais não serão disputados em dois finais de semana seguidos por causa do período da Data Fifa entre eles.

Polêmica na semi

A arbitragem das finais ganhou mais holofotes após o pênalti polêmico em Vitor Roque no clássico entre Palmeiras e São Paulo. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou pênalti após contato de Arboleda e o encarregado pelo VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira, não sugeriu revisão. O lance foi decisivo para o resultado e gerou indignação no Tricolor.

O presidente da FPF já lamentou publicamente que a semi tenha sido marcada por polêmica no apito. Reinaldo Carneiro Bastos afirmou que o lance controverso "não foi bom" para o espetáculo e fez um aceno ao São Paulo, embora tenha defendido a decisão dos profissionais. No outro jogo da semi, o zagueiro Gil também disparou críticas à falta de critério da arbitragem após a derrota do Santos para o Corinthians.