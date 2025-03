Estevam Soares é multado, mas acaba inocentado em esquema de manipulação

O técnico Estevam Soares, com passagem por Palmeiras e Botafogo, foi inocentado pelo STJD da CBF das acusações de manipulação em partidas do Patrocinense na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Ele acabou multado por não denunciar o esquema.

O que aconteceu

O técnico foi condenado a pagar R$ 20 mil por não denunciar esquema fraudulento na equipe mineira. O STJD o enquadrou Soares pelo artigo 66 do Regulamento Geral de Competições, que prevê punição para quem não denuncia corrupção imediatamente.

Soares foi inocentado da outra acusação, "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente". Esse é o artigo 243-A do Código de Justiça Desportiva.