Técnico do Corinthians tirou sub-20 do 'pronto-socorro' e busca adaptação

Jogadores do Corinthians comemoram gol marcado contra o São Paulo na final da Copinha Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Em 2024, as Crias do Terrão decepcionaram depois de levantar a taça da Copa São Paulo. No Brasileiro, a equipe amargou a 18ª colocação enquanto foi eliminada pelo Palmeiras nas quartas do Paulista.

Em menos de três meses, Ribeiro reformulou o elenco e levou a equipe à decisão da Copinha. O professor abriu o leque de mapeamento, mostrando talentos em categorias mais jovens e aproximou ainda mais o dia a dia com o time profissional.

Como adversário, nós já tínhamos visto que a campanha do Corinthians não estava boa, no Campeonato Brasileiro, no próprio Campeonato Paulista... Nós ainda pegamos dois jogos do Paulista, mas eram eliminatórios contra o Palmeiras, que também é uma equipe muito forte. Tínhamos que fazer um diagnóstico rápido. Por isso, nós antecipamos a Copinha de 2025 para 2024, para tentar um resultado melhor do que vinha acontecendo durante o ano. Procuramos meninos em outras categorias, que pudessem sustentar o jogo, que tivessem a qualidade e entendimento do que a gente pensa do futebol, do que o Corinthians precisa, e acredito que fomos muito felizes na escolha dos 30 convocados.

Orlando Ribeiro

Agora, com o projeto a médio e longo prazo, Orlando tenta equilibrar os pratos, principalmente após boa parte do elenco vice-campeão ser promovida ao time profissional. Os jovens devem "desfalcar" o sub-20 que vai disputar o Brasileiro durante o torneio.