Com Salah de saída, Liverpool monitora brasileiros para o ataque, diz site

O Liverpool tem dois brasileiros na mira para reforçar o setor de ataque para a próxima temporada.

O que aconteceu

Os Reds monitoram quatro nomes para o ataque, entre eles Matheus Cunha, do Wolverhampton, e João Pedro, do Brighton, segundo o site CaughtOffside, da Inglaterra. Alexander Isak e Anthony Gordon, do Newcastle, completam a lista.

"Ambos têm impressionado na Premier League nesta temporada e é amplamente nítido que Cunha, em particular, provavelmente estará mudando de time neste verão", diz trecho do texto, que recorda ainda uma investida do Arsenal em Matheus Cunha em janeiro.