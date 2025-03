Após cortes, Dorival convoca Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri

Após os cortes de Neymar, Danilo e Ederson, o técnico Dorival Junior convocou para a seleção brasileira o goleiro Lucas Perri, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Endrick, para os jogos contra Colômbia e Argentina.

O que aconteceu

A CBF confirmou a escolha de Perri, do Lyon, Endrick, do Real Madrid, e Alex Sandro, do Flamengo, como substitutos de Neymar, do Santos, Ederson, do Manchester City, e Danilo, também do rubro-negro carioca.