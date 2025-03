Super Mundial: Adversário do Botafogo apronta na Champions; Bayern dá medo

Os bávaros amassaram os conterrâneos do Bayer Leverkusen, com 5 a 0 no agregado contra o time que foi a sensação da última temporada. O time alemão pode encarar um brasileiro no mata-mata do Mundial. Perigo à vista.

O Real sofreu, mas eliminou o rival Atlético, enquanto o Benfica caiu para o Barcelona. Os portugueses perderam tanto na ida, em Portugal, quando na volta, na Catalunha, e deram adeus à competição mais importante da Europa.

Juventus, Manchester City, Red Bull Salzburg e Porto não disputam mais nenhuma competição europeia nesta temporada. Dos quatro, só o Porto encara um brasileiro nos grupos do Mundial e está na chave A, com o Palmeiras.

Quando começa o Mundial de Clubes?

A primeira edição deste novo modelo da Fifa começa no dia 14 de junho e vai até o dia 13 do mês seguinte. Todos os jogos da competição serão disputados nos Estados Unidos.

Palmeiras e Botafogo estreiam no dia 15 de junho, diante de Porto e Seattle Sounders, respectivamente. O Flamengo pega o Esperánce, da Tunísia, no dia seguinte, enquanto o Fluminense é o último brasileiro a iniciar a caminhada no torneio, no dia 17, contra o Borussia Dortmund.