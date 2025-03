Zico causa alvoroço e 'chuva' de camisas do Flamengo em evento em Campinas

Zico e Júnior geraram alvoroço e uma "chuva" de camisas do Flamengo na CBC & Clubes Expo, em Campinas, São Paulo.

O que aconteceu

Os ídolos do Flamengo participaram de um painel esportivo no auditório principal. A mesa contou ainda com o ex-zagueiro Ricardo Rocha e o ex-velejador Lars Grael.

Na reta final da palestra, uma grande fila de pessoas com camisa do Flamengo em mãos se formou próximo ao palco. Logo após o fim, Zico e Júnior foram envolvidos por uma onda de torcedores, com pedidos de autógrafos e fotos.