Zubeldía admite que falta ao São Paulo 'característica' ofensiva de rival

Uma "característica" do rival Palmeiras fez falta ao São Paulo na eliminação amarga e polêmica do Tricolor na semifinal do Paulistão.

Chutes em baixa

O São Paulo acertou o gol defendido por Weverton apenas uma vez em toda a partida. Ao todo, a equipe finalizou apenas seis vezes, enquanto a artilharia do Palmeiras foi responsável por 14 chutes, sendo oito deles no gol de Rafael.

O Tricolor controlou a posse na casa do rival, mas foi pouquíssimo ousado nos chutes. O time visitante fechava os espaços e envolvia os palmeirenses na troca de passes, só que sem conseguir evoluir ofensivamente com eficiência. O Alviverde, por sua vez, levou mais perigo, apesar da dificuldade coletiva em desenvolver as jogadas.