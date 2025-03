Santos doa 100 uniformes para escolinha de futebol de órfãos no Congo

A ação também envolve a avaliação dos meninos que se destacaram nessa escolinha. Os melhores podem vir ao Brasil para treinar no Santos.

A camisa entregue foi produzida para relembrar o momento em que o Santos parou uma guerra. O Peixe viajou à Nigéria para um confronto com a seleção do meio-oeste do país. O local parou em meio ao conflito para ver Pelé jogar.

O continente africano ocupa uma parte importante da nossa história, da qual temos muito orgulho. Por isso, além de ajudarmos um projeto fundamental na região, estamos resgatando uma memória muito rica do futebol. Queremos ainda oferecer a oportunidade de uma nova vida a essas crianças por meio do esporte. Quem sabe o nosso próximo craque não é um desses meninos Marcelo Teixeira, presidente do Santos

O Santos se tornou o primeiro clube do Brasil a colocar uma ação oficial dentro de uma escolinha de refugiados em um país da África Subsaariana. As crianças ficaram emocionadas com as camisas. Contamos a história para eles e foi muito legal. Outros clubes poderiam fazer projetos parecidos. Há um potencial muito grande de parceria para elevarmos o nível do esporte, promovendo essa integração, apoio e suporte com crianças que jamais teriam isso Evaldo José Palatinsky, voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras.