Ramón exalta Memphis protagonista após eliminação 'dolorosa' do Corinthians

Calendário cheio e desgaste físico do elenco. "Jogadores são seres-humanos. O desgaste é enorme. Estar em um time grande como o Corinthians tem a exigência ainda maior, a competitividade, os torneios que joga. A exigência é grande. É a primeira vez que se joga tantos jogos importantes em sequência. Não estou questionando, mas é impressionante a quantidade de jogos seguidos que se joga. Teremos momentos do desgaste do jogador que não vai se recuperar 100%. Mas o esforço dos jogadores é incrível. Queríamos passar, estamos tristes. Planificamos fazer o gol no início para ter 80, 70 minutos para poder passar. É triste, porque a equipe merecia passar pelo esforço."

Sentimento de ficar fora da fase de grupos da Libertadores. "É uma lástima que o Corinthians não possa ir à Libertadores, porque realmente se vê o estádio, o que é o clube, a torcida. É uma lástima que não participe. Mas isso vai servir de experiência ao clube para que cada jogo de nível internacional é diferente do que aqui, principalmente de visitante. No jogo de ida não jogou Martínez, Carrillo, não jogou Raniele, jogadores de hierarquia que faltaram na equipe, e o time sentiu. O que passou tem que servir de experiência para todos. Tem que fazer crescer o clube, a torcida, nós, a Libertadores é dura, muito difícil, por isso estamos doloridos. Tínhamos chance de passar, e hoje não pudemos dar a satisfação. Estou dolorido por isso."