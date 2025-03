Palmeiras terá carga máxima em final e tempo curto para desmontar palco

Os ingressos para a partida de ida do clássico entre Palmeiras e Corinthians, na final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, começarão a ser vendidos nesta quinta-feira (13), a partir das 12h, exclusivamente para os sócio torcedores Avanti.

No sábado (15), às 10h, começa a venda dos ingressos para o público em geral. A partida no Allianz será no domingo (16), às 18h30, um dia depois do show da banda Simply Red no local.

O que aconteceu

O Palmeiras anunciou que terá carga máxima de ingressos para a final contra o Corinthians. A venda dos ingressos são feitas por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.