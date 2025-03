Corinthians: Memphis vê número de gols despencar e amarga 2ª eliminação

Além disso, Memphis está "zerado" em competições sul-americanas. Ele não balançou as redes nos sete jogos que disputou, três deles pela Copa Sul-Americana 2024 e os demais pela fase preliminar da Copa Libertadores 2025.

Foi a segunda eliminação do holandês desde a chegada ao Corinthians. Além da queda perante o Barcelona-EQU pela fase preliminar da Copa Libertadores, o Alvinegro foi eliminando, em 2024, nas semifinais da Sul-Americana.

O jogador tenta uma retomada na temporada contra o Palmeiras, mas deve desfalcar o Corinthians em parte da preparação para as finais do Paulistão. Isso porque Memphis Depay está próximo de retornar à seleção holandesa para jogos contra a Espanha pela Liga das Nações. As partidas serão nos dias 20 (quinta) e 23 (domingo) de março.

O Corinthians encara o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de ida. Como teve a melhor campanha, o time de Parque São Jorge fará a segunda partida na Neo Química Arena, no dia 27 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília).