Marcelinho Carioca detona Memphis: '4 kg de alcatra para dar dois chutes'

Tá de sacanagem! 4 quilinhos de alcatra por mês, para dar dois chutes no gol e não construir nenhuma jogada. O que o Memphis entregou? Não fez nada no jogo, nenhuma jogada de craque. E ele pediu a (camisa) 10, a 10 é do craque Marcelinho Carioca, no Quebrada FC

Marcelinho voltou a citar o alto salário recebido pelo holandês e fez uma comparação com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que receberia R$ 2 milhões mensais no Verdão.

Só fazendo uma analogia, como criticavam o Abel por receber 2 milhões, mas o cara chegou e ganhou tudo, duas Libertadores, arrebentou e é fera. Faz por onde ganhar isso Marcelinho Carioca

O ídolo da Fiel também não poupou o técnico Ramon Diáz, apelidado de "Don Cagón" no programa por não ter coragem de tirar o holandês de campo.

Ramon Diáz, não tem personalidade para tirar o Memphis? Não tem personalidade para tirar o Garro? Aqui jogaram o quê, o que eles fizeram? Marcelinho Carioca

O ex-jogador ainda fez piada e disse que voltará a jogar. "Ramon, segunda-feira estou indo treinar aí e vou voltar a jogar. Aí eu quero ver se você tem personalidade para me tirar do time. Porque não tem, pipoca, pô!", concluiu o artilheiro da Fiel.