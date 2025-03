Mano rebate provocação de Luiz Araújo por Copa do Brasil: 'Tenho três'

O técnico Mano Menezes comentou a discussão que teve com Luiz Araújo durante a derrota do Fluminense para o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

O jogador mostrou uma tatuagem da taça da Copa do Brasil em direção ao treinador durante uma discussão ainda com bola rolando. O treinador respondeu em entrevista coletiva e citou as três vezes que conquistou o torneio.