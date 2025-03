Keno foi assaltado dias antes de gol que mantém Fluminense vivo na final

Keno estava com a mulher e a filha na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quando foi atacado.

Os bandidos levaram o carro e o celular do jogador. Mas o veículo foi recuperado antes do confronto com o Flamengo, o primeiro da final do Carioca.

Um certo alívio que culminou com a entrada no segundo tempo e o gol de cabeça que ajudou a manter o Fluminense ainda no páreo, apesar da derrota por 2 a 1 no Maracanã.

Não, não tem nada decidido, a gente sabe que futebol é decidido quando o juiz apita, e a gente sabe que os 90 minutos vão ser muito difíceis. Esse gol deu uma sobrevida para a gente, mas a gente sabe que do lado de lá tem um treinador e uma equipe muito fortes. Que a gente possa voltar a fazer um bom jogo. descansar esses dois treinos que a gente tem para chegar domingo e poder fazer bem esse campeonato Keno

De novo?

Keno já tinha sido vítima de um assalto em janeiro, na Linha Amarela, uma das vias expressas do Rio.