Flamengo é forte mesmo desfalcado, seu rival é só o Palmeiras, diz Casão

O Flamengo joga o melhor futebol do país, é forte até quando desfalcado e se aproximou do título carioca ao vencer o Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final, disse o colunista Walter Casagrande o UOL News Esporte desta quinta (13).

O Flamengo é o melhor time do país, é o que joga melhor, é um time com uma visão clara de futebol ofensivo, com o DNA da escola futebolística do Flamengo.