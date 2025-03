Fla vive sina recente de brigas, confusões e vitórias em clássicos cariocas

Uma briga generalizada já havia ocorrido no clássico contra o Botafogo, no dia 13 de fevereiro. Ela começou no campo e se estendeu para o túnel que dá acesso aos vestiários do Maracanã.

Na ocasião, o zagueiro alvinegro Alexander Barboza levou um soco no rosto do rubro-negro Cleiton. Posteriormente, o defensor botafoguense apareceu sem um dos dentes da frente na saída do estádio.

Como consequência, Barboza, Cleiton e o lateral alvinegro Alex Telles sofreram suspensões. O trio foi punido com um gancho de 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ).

Wesley x Coutinho

Coutinho, do Vasco, se irrita com Wesley, do Flamengo, durante jogo do Campeonato Carioca Imagem: Reprodução/X

Também na Taça Guanabara ocorreu uma confusão no duelo entre Flamengo e Vasco. Na ocasião, o Rubro-Negro já vencia quando Wesley, ao fim do jogo, deu um passe de efeito virando o rosto.