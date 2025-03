Ex-Athletico, Fernando Diniz exalta Petraglia: 'gênio, um cara diferente'

Não é um cara que sabe do jogo de futebol, de parte tática. Isso é uma coisa secundária para mim, sabe? Ele conhece de gente. Ele me viu e achava, em alguma medida, muito parecido com ele na questão da intuição. É a coisa mais forte que eu tenho, de perceber as coisas

Eu não descarto as coisas mecânicas, mas sigo muito minha intuição e depois vou pondo as coisas no lugar. Vejo o negócio meio pronto e depois vou construindo. O Petraglia é meio parecido comigo nisso e a gente teve uma identificação muito grande Fernando Diniz, ao Charla Podcast

Diniz revelou ainda que não foi demitido por Petraglia após deixar o comando do time. O presidente o incentivou a viajar para a Europa para adquirir mais conhecimento.

Ele [Petraglia] me tirou da posição de técnico e não me demitiu, eu fiquei no clube. Ele falou para mim assim: 'fica lá seis meses na Europa, depois volta'. Ele tinha um plano para mim, junto com o que ele pensava de futebol para o Athletico avançar. Eu tenho muita gratidão pelo Petraglia. Foi o cara que me enxergou

Fernando Diniz teve um aproveitamento de 34% no comando do Athletico. Ele acumulou cinco vitórias, sete empates e nove derrotas em 21 jogos.

O ex-treinador da seleção brasileira está sem clube desde o fim de janeiro, quando foi demitido do Cruzeiro. Ele saiu da Raposa com apenas 31,5% dos pontos disputados em 18 jogos.