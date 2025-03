Discurso de Ramón Díaz irritou direção do Corinthians; Hernan explica

Além disso, há insatisfação em relação às escolhas e à falta de repertório da comissão técnica de Ramón Díaz, que deve ser trocada em caso de derrota para o Palmeiras na final do Paulistão.

Classificação e jogos Libertadores

Paulista

Quando acabou o jogo, mandei mensagens para uma galera que estava no vestiário, no entorno do presidente. Eu falei que era legal o apoio da torcida. A resposta que veio foi: 'ah, foi muito legal, mas faltou muita coisa pro time. O time acordou tarde'.

Há um clima de insatisfação no entorno do presidente e da diretoria em relação ao desempenho do time neste ano. Há uma insatisfação do desempenho, insatisfação dos jogadores, insatisfação em relação à falta de repertório, e isso está muito vivo dentro do Corinthians.

Discute-se muito o futuro do Ramón Diaz e o que pode acontecer com o trabalho da comissão técnica.

André Hernan

