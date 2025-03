Deficientes visuais ganham fone e narração em Fla x Flu: 'É maravilhoso!'

Foi uma causa muito nobre. Poder narrar para pessoas com deficiência foi algo muito gratificante para mim. Foi uma experiência sensacional. Sou estudante de jornalismo, tenho 18 anos e ter a minha primeira narração justamente numa final de Campeonato Carioca, num Fla x Flu, foi incrível

Fernando Palhano, narrou para os deficientes visuais

Maracanã se coloca à disposição para outros estádios do Brasil

Idealizadora do projeto, a Suderj se colocou à disposição de clubes e instituições que queiram implementá-lo em seus estádios. Presidente da entidade, Marcos Santos, inclusive, é deficiente auditivo.