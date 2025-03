Corinthians tira lição em queda e vai da vergonha ao orgulho antes da final

O Corinthians mal terá tempo de se recuperar da queda na Libertadores antes da decisão no Campeonato Paulista. Por isso, a postura do Timão, da diretoria ao elenco, é de tirar as lições da eliminação e ir "zerado" ao confronto mais importante que restou no trimestre: a final contra o Palmeiras.

O que aconteceu

O presidente Augusto Melo disse que a eliminação do Corinthians se concretizou no jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, uma vez que derrota elástica por 3 a 0 seria muito difícil de reverter. Na Neo Química Arena, o Timão venceu por 2 a 0.

Por isso, na visão do mandatário, o foco precisa ser na final do Paulistão, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o principal rival.