Recado para Abel e 'vergonha': o que o Corinthians falou após eliminação

O goleiro Hugo Souza e o presidente Augusto Melo falaram após a eliminação do Corinthians na fase preliminar da Copa Libertadores. O arqueiro espantou qualquer sensação de "vergonha" e rebateu uma declaração do técnico do Palmeiras Abel Ferreira. Já o dirigente apontou a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU como responsável pela queda alvinegra.

O que eles falaram

Vergonha eu fiquei no primeiro jogo [derrota por 3 a 0]. Hoje saio orgulhoso da minha equipe, do que o meu time fez dentro de campo, da forma que a gente lutou, da forma que a gente se empenhou. A gente tava bem confiante que era possível, era difícil, mas era possível. Mostramos dentro de campo que era possível. Mais vergonha não. Hugo Souza, goleiro do Corinthians