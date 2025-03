Corinthians, Cruzeiro e mais: todos os classificados para a Sul-Americana

Os potes para o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana estão definidos, após a derrota do Corinthians e a vitória do Bahia na pré-Libertadores.

Equipes classificadas e potes da Sul-Americana

O Corinthians foi derrotado no agregado por 3 a 2 para o Barcelona de Guayaquil e entrou no pote 4 da Sul-Americana. Apesar da boa vitória por 2 a 0 sobre a equipe do Equador na última quarta-feira, o alvinegro paulista acabou perdendo fora de casa por 3 a 0 e não conseguiu a classificação para a Libertadores.

O Bahia venceu o Boston River nesta quinta-feira por 1 a 0 e se classificou para a Libertadores, deixando o rival uruguaio com a última vaga na Sula. No primeiro confronto, os adversários empataram por 0 a 0.