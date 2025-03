Com sete brasileiros, veja todos os classificados para a Libertadores

A pré-Libertadores terminou nesta quinta-feira, e todos os clubes foram definidos para a disputa do torneio.

Os brasileiros classificados para a Libertadores

A última vaga foi definida com a vitória do Bahia nesta quinta. O elenco comandado por Rogério Ceni empatou com a equipe uruguaia por 0 a 0 no jogo de ida, enquanto na volta os brasileiros venceram por 1 a 0 e conquistaram o acesso.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia são os representantes brasileiros no torneio. O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil no agregado por 3 a 2 e vai disputar a Copa Sul-Americana.