Bahia martela, vence Boston River e volta à Libertadores após 36 anos

Depois de pressionar muito, Jean Lucas conseguiu o gol para o Bahia. Luciano Juba fez ótimo cruzamento direto na cabeça do camisa 6, que subiu bem e colocou no fundo da rede aos 13 minutos do segundo tempo.

Pouco tempo depois, o Bahia fez um golaço de cobertura, mas o árbitro parou o confronto antes de o gol acontecer. Lucho Rodríguez correu sozinho rumo ao gol do Boston River e, sob pontapés, acabou caindo, e a falta foi marcada. A bola sobrou para Everton Ribeiro, que marcou por cima do goleiro e saiu para comemorar com a torcida, mas o lance já estava parado.

Assim como na primeira etapa, o Bahia foi superior e conseguiu o gol após martelar o adversário. Ainda que o Boston River tennha conseguido algumas poucas oportunidades, foi o time da casa quem pressionou até abrir o placar. Os visitantes assustaram os brasileiros no fim da partida, mas o Tricolor garantiu a classificação.